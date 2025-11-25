Стала известна тайна пенсионера, скрывавшего многомиллионный выигрыш от супруги

Стало известно о необычном случае в Токио (Япония), где 66-летний пенсионер выиграл в лотерею крупную сумму — около 3,8 миллиона долларов — и решил скрыть это от жены. Причиной стала её предельная экономность и жёсткий контроль над семейным бюджетом.
По данным местной прессы, супруги жили на совместную пенсию около 1900 долларов в месяц. Высокие расходы, связанные с жизнью в столице и обучением детей, лишили их каких-либо накоплений. Мужчина, проводивший время в кофейнях за чтением газет, регулярно покупал лотерейные билеты — и однажды стал обладателем огромного приза, передает South China Morning Post.
Жене он сообщил лишь о выигрыше в 32 тысячи долларов, сославшись на необходимость ремонта дома. Остальные средства пенсионер использовал тайно: купил дорогой автомобиль, начал путешествовать по стране, спрятал машину на подземной парковке и не менял образ жизни, чтобы не вызвать подозрений.
Однако скрытая роскошь принесла ему не удовлетворение, а растущее чувство одиночества и вины. По словам мужчины, лёгкие деньги не дали радости и стали источником постоянного внутреннего напряжения.
В итоге он обратился к финансовому консультанту и вложил оставшиеся средства в страховые программы, указав супругу и детей в качестве бенефициаров.
