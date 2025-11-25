Стала известна тайна пенсионера, скрывавшего многомиллионный выигрыш от супруги

По данным местной прессы, супруги жили на совместную пенсию около 1900 долларов в месяц. Высокие расходы, связанные с жизнью в столице и обучением детей, лишили их каких-либо накоплений. Мужчина, проводивший время в кофейнях за чтением газет, регулярно покупал лотерейные билеты — и однажды стал обладателем огромного приза, передает South China Morning Post.