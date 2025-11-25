Балынин рассказал, на сколько выросли пенсии россиян за год

По данным на 1 октября 2025 года, средний размер пенсий по старости увеличился на 2,63 тысячи рублей, что составляет 11,63% роста по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В 2024 году средний размер пенсии составлял 22,57 тысячи рублей, а на 1 октября 2025 года он достиг 25,2 тысяч рублей.