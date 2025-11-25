Ричмонд
Балынин рассказал, на сколько выросли пенсии россиян за год

Экономист рассказал, что благоприятно сказывается на росте пенсий.

Источник: Аргументы и факты

Темп роста размера пенсий у россиян оказался выше уровня инфляции, сообщил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По данным на 1 октября 2025 года, средний размер пенсий по старости увеличился на 2,63 тысячи рублей, что составляет 11,63% роста по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В 2024 году средний размер пенсии составлял 22,57 тысячи рублей, а на 1 октября 2025 года он достиг 25,2 тысяч рублей.

«Если мы посмотрим на изменения в пенсиях работающих пенсионеров, то увидим, что их пенсии по старости увеличились на 3,23 тысячи рублей или на 16,86%, с 19,15 тысячи рублей до 22,38 тысячи рублей», — отметил Балынин.

Кроме того, неработающие пенсионеры также ощутили рост выплат: их пенсия увеличилась на 2,44 тысячи рублей или на 10,42%, поднявшись с 23,41 тысячи рублей до 25,85 тысячи рублей.

«Из этих данных мы видим, что пенсии растут темпами, превышающими уровень инфляции. Причем у работающих пенсионеров темпы роста размеров пенсионных выплат более чем в два раза опережают уровень инфляции», — добавил экономист.

Такой позитивный тренд, по его словам, связан в первую очередь с возвращением индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года.

«Размер индексации рассчитывается от более высокого размера пенсий, что положительно сказывается на росте сумм пенсионных выплат гражданам», — подчеркнул Балынин.

Дополнительный вклад в увеличение пенсий вносит ежегодная корректировка размеров страховых пенсий работающим пенсионерам в августе, которая учитывает продолжение их трудовой деятельности и уплату страховых взносов.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, кому и на сколько повысят пенсии в 2026 году.