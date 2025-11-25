Ричмонд
В Красноярске нашли мясо и рыбу из будущего

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россельхознадзор выявил продукцию с неверными датами выпуска.

Источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае проверка специалистов Россельхознадзора показала, что несколько компаний выпускали мясную и рыбную продукцию с неправильными датами производства.

Например, 8 ноября «Старпом» сделал слабосоленую сельдь с датой выработки 16 и 30 ноября. 19 ноября ИП Букин выпустил свиной фарш с датой 19 декабря.

Также выявлено 44 случая, когда продукты в социальные учреждения поступали без правильных документов или без проверки качества.

Компании получили предупреждения, а те, кто уже получил продукцию, были проинформированы.

