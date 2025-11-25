Выяснилось, что Лондон признал отток миллиардеров из-за налоговых реформ

Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл публично подтвердил отток сверхсостоятельных граждан из Великобритании. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что страну покинул промышленный магнат Лакшми Миттал.
По данным британской прессы, основатель ArcelorMittal уехал после налоговой реформы, затронувшей богатых нерезидентов. Источники отмечают, что ключевым фактором стал налог на наследство, который в Великобритании достигает 40 процентов. При этом налог на доходы, по словам знакомых с ситуацией, не был для бизнесмена определяющим.
Кайл заявил, что правительство действительно повысило налоги и ликвидировало ряд лазеек для нерезидентов. Министр признал, что такие решения вызывают беспокойство, однако подчёркнул: проблема касается не только миллиардеров. По его словам, страну покидают и предприниматели, которые не смогли получить нужное финансирование и переезжают в США.
По прогнозу инвестиционно-миграционной компании Henley & Partners, только в текущем году Великобританию могут покинуть более 16 тысяч миллионеров. Это вдвое больше, чем ожидаемый отток состоятельных граждан из Китая. В отчёте подчёркивается, что причиной стали налоговые реформы и отмена льготного режима для нерезидентов, который ранее позволял богатым иностранцам защищать зарубежные доходы от британских налогов.
