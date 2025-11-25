Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что Лондон признал отток миллиардеров из-за налоговых реформ

Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл публично подтвердил отток сверхсостоятельных граждан из Великобритании.

Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл публично подтвердил отток сверхсостоятельных граждан из Великобритании. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что страну покинул промышленный магнат Лакшми Миттал.

По данным британской прессы, основатель ArcelorMittal уехал после налоговой реформы, затронувшей богатых нерезидентов. Источники отмечают, что ключевым фактором стал налог на наследство, который в Великобритании достигает 40 процентов. При этом налог на доходы, по словам знакомых с ситуацией, не был для бизнесмена определяющим.

Кайл заявил, что правительство действительно повысило налоги и ликвидировало ряд лазеек для нерезидентов. Министр признал, что такие решения вызывают беспокойство, однако подчёркнул: проблема касается не только миллиардеров. По его словам, страну покидают и предприниматели, которые не смогли получить нужное финансирование и переезжают в США.

По прогнозу инвестиционно-миграционной компании Henley & Partners, только в текущем году Великобританию могут покинуть более 16 тысяч миллионеров. Это вдвое больше, чем ожидаемый отток состоятельных граждан из Китая. В отчёте подчёркивается, что причиной стали налоговые реформы и отмена льготного режима для нерезидентов, который ранее позволял богатым иностранцам защищать зарубежные доходы от британских налогов.

Читайте также: Выяснилось, что убийца и насильник с топором из 90-х вернулся в Петропавловск.