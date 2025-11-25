Выяснилось, что Лондон признал отток миллиардеров из-за налоговых реформ

По прогнозу инвестиционно-миграционной компании Henley & Partners, только в текущем году Великобританию могут покинуть более 16 тысяч миллионеров. Это вдвое больше, чем ожидаемый отток состоятельных граждан из Китая. В отчёте подчёркивается, что причиной стали налоговые реформы и отмена льготного режима для нерезидентов, который ранее позволял богатым иностранцам защищать зарубежные доходы от британских налогов.