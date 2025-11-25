Ричмонд
Какие квартиры пермяки чаще всего покупают в новостройках

Жители Перми при покупке недвижимости в новостройке отдают предпочтения квартирам площадью около 50 квадратных метров. Обычно таких размеров представлены двухкомнатные квартиры и «евродвушки». Об этом URA.RU рассказали специалисты компании «Философт».

Спрос на квартиры в Перми распределился равномерно.

«В Перми спрос распределен более равномерно. Однокомнатные квартиры и “евродвушки” средней площадью 41 “квадрат” занимают 35% продаж. Квартиры площадью около 50 “квадратов” — 36%», — сообщили аналитики.

Эксперты отметили, что еще 25% продаж занимают трехкомнатные квартиры, у которых средняя площадь составляет 68 квадратных метров. По словам аналитиков, это указывает на сбалансированность предпочтений. Жители города одинаково активно выбирают и компактные, и просторные варианты для покупки.

Ранее URA.RU рассказало, что цены на новостройки в Перми являются одними из самых высоких в Приволжском федеральном округе. В среднем квадратный метр продают за 160 тысяч рублей. Дороже только в Нижнем Новгороде, где новостройки стоят 185 тысяч рублей за «квадрат».