Какие квартиры пермяки чаще всего покупают в новостройках

Ранее URA.RU рассказало, что цены на новостройки в Перми являются одними из самых высоких в Приволжском федеральном округе. В среднем квадратный метр продают за 160 тысяч рублей. Дороже только в Нижнем Новгороде, где новостройки стоят 185 тысяч рублей за «квадрат».