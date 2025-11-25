Ричмонд
Пассажиропоток из Красноярска в Китай вырос на 55%

Аэропорт Красноярск фиксирует рост пассажиропотока на китайских направлениях.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Красноярска фиксирует рост пассажиропотока на китайских направлениях. Как рассказала пресс-служба воздушной гавани, сейчас из краевого центра выполняются рейсы в Пекин, Санья, Харбин и Маньчжурию.

По итогам 11 месяцев 2025 года пассажиропоток по этим направлениям увеличился на 55% по сравнению с 2024-ым. При этом уже с 26 ноября частота полетов в столицу Поднебесной возрастает до трех раз в неделю.

В ближайших планах аэропорта — запуск рейсов в Шанхай, Циндао и Сиань.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Россия готовится в ближайшее время отменить визовый режим для китайских туристов. По словам главы государства, такое решение принимается на принципах взаимности и направлено на упрощение поездок граждан двух стран.

Ранее мы писали, что три спектакля красноярских театров номинированы на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска» в сезоне 2024−2025 годов.