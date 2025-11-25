«Можно успеть»: где купить квартиру в Екатеринбурге по старым условиям семейной ипотеки

Жилой квартал «Форма» будет состоять из трех секций разной высоты: от 10 до 29 этажей. На первом уровне расположится лобби, напоминающее уютную гостиную. В проекте предусмотрен закрытый паркинг, а также комьюнити-центр, ориентированный на школьников и подростков. Местом притяжения резидентов станет двор, который за счет разноярусного озеленения станет похож на настоящий парк. Отдохнуть можно будет также на благоустроенных кровлях — их разместят сразу на двух секциях «Формы». Это узнаваемая деталь проектов девелопера Forum, который известен своими жилыми объектами бизнес-класса в центре города. Заботиться о комфорте жильцов будет собственная сервисная компания.