«Хабаровские авиалинии» оштрафовали за задержку рейсов

По постановлению Хабаровской транспортной прокуратуры региональная авиакомпания привлечена к административной ответственности за задержки рейсов в северные районы Хабаровского края, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале (18+).
«Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку АО “Хабаровские авиалинии” по обращениям жителей сел Аян и Чумикан Хабаровского края о несвоевременности вылетов авиарейсов в данные населенные пункты», — говорится в сообщении.
Установлено, что в период с июля по октябрь текущего года перевозки пассажиров из Хабаровска в указанные районы выполнялись на системной основе через Николаевск-на-Амуре, однако с длительными задержками, в связи с чем граждане размещались в гостиницах Николаевска-на-Амуре и были вынуждены ждать вылета по несколько дней.
Хабаровский транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление. В целях уменьшения количества задержанных рейсов авиапредприятие заключило договор аренды дополнительного воздушного судна, также проработало вопрос перевозки пассажиров при необходимости другим авиаперевозчиком.
По постановлению транспортного прокурора за ненадлежащее оказание услуг юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ в виде штрафа.
Вопросы соблюдения ритмичности авиаперевозок пассажиров в отдаленные районы Хабаровского края остаются на контроле транспортной прокуратуры.
Ранее ИА AmurMedi сообщало, что около 200 пассажиров ожидают отправления в аэропортах Хабаровского края. В Николаевске-на-Амуре и Хабаровске в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах прибытия задержаны вылеты рейсов в Аян, Чумикан и Херпучи за 27 и 28 октября, также затруднено авиасообщение Аян — Нелькан.