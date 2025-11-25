Ричмонд
33 проекта запустят в «Хоргосе» до 2027 года

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 25 ноября 2025 года на заседании правительства доложил о работах по развитию «Хоргоса», передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он напомнил, что Хоргосский узел имеет статут специальной экономической зоны и включает в себя СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества “Хоргос” и СЭЗ “Хоргос — Восточные ворота”.

«Все необходимые базовые объекты инфраструктуры Хоргосского узла функционируют. На территории СЭЗ “МЦПС “Хоргос” реализуется 41 проект на общую сумму 234,4 млрд тенге. Из них на сегодня введены в эксплуатацию восемь проектов на общую сумму 17 млрд тенге. 33 проекта на стадии реализации, со сроком завершения до 2027 года”, — сказал Шаккалиев.

По его словам, ведется работа по развитию инфраструктуры. Установлены блочно-модульные котельные, проведена газификация.

«Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию внутриквартальных дорог, благоустройство и озеленение территории МЦПС», — добавил министр.

Сегодня он рассказал о развитии Центра трансграничной торговли «Евразия».