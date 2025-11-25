33 проекта запустят в «Хоргосе» до 2027 года

«Все необходимые базовые объекты инфраструктуры Хоргосского узла функционируют. На территории СЭЗ “МЦПС “Хоргос” реализуется 41 проект на общую сумму 234,4 млрд тенге. Из них на сегодня введены в эксплуатацию восемь проектов на общую сумму 17 млрд тенге. 33 проекта на стадии реализации, со сроком завершения до 2027 года”, — сказал Шаккалиев.