Пять крупных трансграничных хабов создают в Казахстане

«В рамках исполнения поручений Президента по становлению Казахстана ключевым транспортно-логистическим узлом в стране реализуются пять крупных трансграничных хабов», — сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства во вторник.
Он доложил, что на сегодняшний день по всем направлениям определены управляющие компании и ведется активное строительство инфраструктуры.
«В частности, на границе с Узбекистаном создается Международный центр промышленной кооперации “Центральная Азия”, который позволит довести товарооборот между странами до $10 млрд. На востоке страны развивается Хоргосский узел, включающий СЭЗ “МЦПС “Хоргос” и “Хоргос — Восточные ворота”. Здесь для повышения пропускной способности с Китаем строятся международный аэропорт SkyHansa и новые логистические комплексы”, — говорится в сообщении.
Параллельно, по информации Армана Шаккалиева, также ведется работа по развитию Каспийского узла, где в портах Актау и Курык возводятся контейнерный хаб и многофункциональный терминал «Саржа». На западных рубежах, в ЗКО, действует Центр трансграничной торговли «Евразия», ориентированный на экспорт в Россию, а в Жамбылской области на маршруте «Западная Европа — Западный Китай» создается Индустриальный торгово-логистический комплекс. Он обеспечит обработку и распределение товарных потоков на границе с Кыргызстаном.
«Мы приступаем к активной фазе реализации инвестпроектов. На данном этапе акцент будет сделан на практическом запуске проектов, расширении логистических возможностей и привлечении бизнеса к новым форматам кооперации. Запуск данных хабов позволит значительно ускорить торговые процессы с приграничными государствами, повысить объем несырьевого экспорта на 30% и обеспечить эффективные логистические условия для казахстанских компаний», — подчеркнул министр.