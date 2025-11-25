В Тюмени продают здание советской гостиницы

Бывшая гостиница «Турист», популярная в советские годы, располагается на улице Республики. Сейчас в здании сдаются офисные помещения. Новому владельцу предлагают продолжить бизнес по сдаче квадратов в аренду, либо же вовсе снести объект и построить на его месте что-то другое.