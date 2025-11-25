В шести кафе Красноярского края готовили блюда из неизвестного мяса

С 1 по 21 ноября 2025 года в Красноярском крае нашли еще шесть кафе, где готовили из мяса неизвестного происхождения — у некоторых продуктов отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Проверили точки общественного питания специалисты регионального Россельхознадзора.