В шести кафе Красноярского края готовили блюда из неизвестного мяса

С 1 по 21 ноября 2025 года в Красноярском крае нашли еще шесть кафе, где готовили из мяса неизвестного происхождения — у некоторых продуктов отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Проверили точки общественного питания специалисты регионального Россельхознадзора.
Нарушения обнаружили в ходе мониторинга системы «Меркурий». Предостережения объявили заведениям: кафе «Юрта» (Танзыбей), павильон «Шаверма» (Красноярск), Dino Pizza (Канск), Pizza Rio (Нижний Ингаш), Loft cafe (Назарово) и «Суши — Max» (Назарово).
Всего с начала года на территории региона выявили 230 кафе, которые готовили из неизвестных продуктов.
