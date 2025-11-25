Матвиенко вынесла вердикт новому бюджету РФ на 2026−2028 годы

«На наш взгляд, в нынешних условиях подготовлен сбалансированный бюджет, выверенный и надежный. “Нарисовать” ведь можно все что угодно. Но финальный вариант бюджета надежен», — сказала Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу». Она подчеркнула, что в нынешних условиях бюджет выверен и позволяет выполнить все обязательства.