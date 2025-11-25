Матвиенко вынесла вердикт новому бюджету РФ на 2026−2028 годы

Матвиенко подчеркнула, что в нынешних условиях бюджет выверен.
Бюджет РФ на 2026−2028 годы подготовлен сбалансированно и надежно. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«На наш взгляд, в нынешних условиях подготовлен сбалансированный бюджет, выверенный и надежный. “Нарисовать” ведь можно все что угодно. Но финальный вариант бюджета надежен», — сказала Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу». Она подчеркнула, что в нынешних условиях бюджет выверен и позволяет выполнить все обязательства.
Председатель Совфеда также отметила, что в бюджетных предложениях, внесенных правительством РФ, нет ничего непродуманного и необоснованного. Матвиенко признала, что жизнь не стоит на месте и для балансировки финансовой системы приходится вносить изменения. Донастройка налоговой системы проводится разумно и взвешенно.