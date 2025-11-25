Движение по улице Демьяна Бедного в Иркутске станет односторонним

IrkutskMedia, 25 ноября. С 17 декабря на участке улицы Демьяна Бедного от улицы Шпачека до Марии Ульяновой в Иркутске изменится схема движения. Проезд будет разрешен только в направлении к улице Марии Ульяновой. Мера направлена на оптимизацию транспортных потоков в данном районе города, сообщает пресс-служба администрации города.
Решение об изменении схемы движения было принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителями Госавтоинспекции. Водителям рекомендовано заранее ознакомиться с изменением схемы и планировать свой маршрут с учетом новых правил проезда.
Напомним, в Нижнеудинксом районе ввели временное ограничение движения для большегрузов и автобусов. Из-за неблагоприятных погодных условий нельзя проехать на участке с 1450-го по 1486-й км на трассе «Сибирь».