Движение по улице Демьяна Бедного в Иркутске станет односторонним

IrkutskMedia, 25 ноября. С 17 декабря на участке улицы Демьяна Бедного от улицы Шпачека до Марии Ульяновой в Иркутске изменится схема движения. Проезд будет разрешен только в направлении к улице Марии Ульяновой. Мера направлена на оптимизацию транспортных потоков в данном районе города, сообщает пресс-служба администрации города.