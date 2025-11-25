Флагманский филиал Кадрового центра проведет для жителей Иркутска ярмарку вакансий

Мероприятие состоится 26 ноября в Иркутске с 13:00 до 15:00 по адресу: ул. Дзержинского, 13А.
Соискатели смогут ознакомиться с предложениями о трудоустройстве в организациях «Фармасинтез», «Истлэнд», «Додо-Пицца», «Компьютерная академия ТОР», «Хлеб-Соль» и других.
«Работодатели подготовили вакансии для широкого круга специалистов: инженеров-проектировщиков, бухгалтеров, менеджеров, педагогов, психологов, поваров, логистов. Стабильно высоким остается спрос на рабочие кадры в строительной отрасли: предприятиям требуются каменщики, крановщики, монтажники, экскаваторщики, водители грузовиков», — отметила руководитель Иркутского филиала Кадрового центра «Работа России» Дарья Сорвачева.
На ярмарке каждый желающий сможет сразу пройти предварительное собеседование, а также получить консультацию по построению карьеры от специалистов Кадрового центра. Карьерные консультанты проведут профориентационные мероприятия, помогут кандидатам составить резюме.
Граждан проинформируют о возможностях профессионального обучения и повышения квалификации в рамках национального проекта «Кадры». На портале «Работа России» работодатели Иркутска и Иркутского района разместили 7,5 тысячи вакансий. Наибольшее количество предложений приходится на сферу строительства — около 2 тысяч вакансий. Более 3,4 тысячи позиций предназначены для соискателей со средним профессиональным образованием, доступно около 800 предложений для работников без квалификации, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
