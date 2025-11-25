Флагманский филиал Кадрового центра проведет для жителей Иркутска ярмарку вакансий

Граждан проинформируют о возможностях профессионального обучения и повышения квалификации в рамках национального проекта «Кадры». На портале «Работа России» работодатели Иркутска и Иркутского района разместили 7,5 тысячи вакансий. Наибольшее количество предложений приходится на сферу строительства — около 2 тысяч вакансий. Более 3,4 тысячи позиций предназначены для соискателей со средним профессиональным образованием, доступно около 800 предложений для работников без квалификации, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.