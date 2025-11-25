Ричмонд
Цена золота превышала 4150 долларов впервые с 14 ноября 2025 года

Стоимость фьючерса на золото поднималась до 4152 доллара за тройскую унцию.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость золота впервые с 14 ноября 2025 года превышала 4150 долларов за тройскую унцию.

По данным биржи Comex на 05:50 мск, цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года росла на 1,41% и составляла 4152 доллара за тройскую унцию. К 07:00 мск рост стоимости замедлился до 4140,4 доллара за унцию (+1,13%).

Ранее стоимость серебра обновила исторический максимум, превысив отметку в 54 доллара за тройскую унцию.

Всемирный совет по золоту сообщал, что Россия сохранила пятое место в мировом рейтинге по объёму золотых резервов.