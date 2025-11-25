Цена золота превышала 4150 долларов впервые с 14 ноября 2025 года

По данным биржи Comex на 05:50 мск, цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года росла на 1,41% и составляла 4152 доллара за тройскую унцию. К 07:00 мск рост стоимости замедлился до 4140,4 доллара за унцию (+1,13%).