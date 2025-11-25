На отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле выделили 1,5 млн

После перерыва в 2,5 месяца в Нижнем Тагиле возобновили программу отлова бездомных животных. Городские власти заключили контракты с двумя организациями до конца 2025 года. Общая стоимость контрактов составила 1,5 млн рублей. Данная информация содержится на сайте Госзакупок.
Работы распределили между местным приютом «Добрые руки — НТ» и компанией из Московской области. Они будут отлавливать животных в разных районах города.
В управлении городского хозяйства объяснили, что конкурс на эти работы трижды проваливался. К тому же бюджет сократили — 500 тысяч рублей перевели на срочную ликвидацию скотомогильника.
В этом году уже отловили 709 животных. Больше всего — в Тагилстроевском районе (317), меньше в Ленинском (255) и Дзержинском (129).