Предприниматели попросили ЦБ РФ не ограничивать скидки на маркетплейсах

«В предлагаемой концепции “ограничения” или “равного доступа всем” мы видим угрозу полного запрета совместных программ лояльности банков маркетплейсов, в том числе для продавцов товаров. Мы опасаемся, что под видом “равного доступа” игроки финансового рынка пытаются ограничить развитие цифровых платформ, что непременно приведет к ущербу для бизнеса», — говорится в обращении, направленного в адрес Набиуллиной. Оно имеется в распоряжении ТАСС. По мнению бизнесменов, для многих предпринимателей финансовые организации маркетплейсов — единственный способ получить средства на развитие.