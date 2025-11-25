За год в Крыму построят 1,25 млн квадратных метров жилья

До конца 2025 года в Крыму планируют ввести в эксплуатацию 1,25 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора.
Жилье строят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«В Республике Крым на 2025 год установлено плановое значение показателя по увеличению объема жилищного строительства — 1,25 млн квадратных метров», — говорится в сообщении.
С января по октябрь в регионе построили более 1,12 млн квадратных метров жилья. Годовой план выполнили на 90%. В министерстве уточнили, что 965 тысяч квадратных метров приходятся на индивидуальное жилищное строительство, а 159 тысяч — на многоквартирное.
«Перед Республикой Крым стоит амбициозная задача по увеличению объема ввода жилья до более чем 1,5 млн квадратных метров в год к 2030 году», — заключили в Минжилполитики и Стройнадзора.