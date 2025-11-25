За год в Крыму построят 1,25 млн квадратных метров жилья

С января по октябрь в регионе построили более 1,12 млн квадратных метров жилья. Годовой план выполнили на 90%. В министерстве уточнили, что 965 тысяч квадратных метров приходятся на индивидуальное жилищное строительство, а 159 тысяч — на многоквартирное.