Основательница Wildberries вступила в спор с банками по поводу конкуренции

По мнению Ким, маркетплейсы не могут конкурировать с пятеркой крупных российских банков на равных.
Чистый доход пяти крупных российских банков, которые выступили за отмену персональных скидок на маркетплейсах, за первые девять месяцев 2025 года составил почти два трлн рублей. В то время как три банка, принадлежащих торговым интернет-площадкам, заработали 79 млрд рублей. Об этом заявила основательница онлайн-платформы Wildberries и председатель комитета по цифровым платформам «Деловой России» Татьяна Ким, которая опубликовала открытое письмо в адрес Центрального банка, правительства страны и Федерального Собрания. По ее подсчетам, ресурсов у маркетплейсов в 24 раза меньше, чем у коммерческих организаций.
Ранее пять крупных российских банков предложили запретить маркетплейсам давать покупателям прямые скидки и бонусы. Письмо с этой идеей отправили председателю Госдумы Вячеславу Володину. Банкиры считают, что это создаст равные условия конкуренции. Торговые площадки выступили резко против данной инициативы, что привело к нарастанию напряжения между банками и маркетплейсами. К обсуждению вопроса подключились регулирующие органы и представители власти. Центробанк, в свою очередь, уже обратился в Минэкономразвития с письмом, в котором содержится просьба рассмотреть возможность введения ограничений для маркетплейсов.
«Пять игроков, выступивших с критикой оплаты банками маркетплейсов, за девять месяцев 2025 года аккумулировали колоссальный объем чистой прибыли в размере 1,93 трлн руб. В то же время суммарный результат профильных финтех-подразделений торговых площадок составляет около 79 млрд руб», — написала Ким в письме, текст которого публикует «Коммерсант». Она отметила, что финансовые ресурсы первой группы больше доходов от подразделений торговых площадок более чем в 24 раза.
Ким добавила, что сейчас многие банки располагают собственными экосистемными маркетплейсами и онлайн-магазинами. В связи с этим, делает вывод основательница Wildberries, утверждение финансовых организаций о том, что они не могут на равных конкурировать с маркетплейсами, не соответствует действительности, поскольку у банков уже есть собственные торговые платформы.
По мнению Ким, истинными мотивами действий банков являются стремление сократить расходы на программы кешбэка и бонусов, сохранить комиссионные доходы и устранить конкурентов. Она уверена, что подобные тенденции могут стать причиной замедления развития российского бизнеса, ускорения темпов инфляции и существенного ухудшения условий конкуренции на рынке.
«Я обращаюсь к Банку России, правительству России и Федеральному Собранию РФ с просьбой дать пространство для конструктивного диалога между гигантами банковского сектора и молодой отраслью российской экономики — цифровыми платформами. Во имя сохранения конкуренции, стимулирования потребительского спроса и развития экономики нашей страны», — заключила основательница Wildberries в своем обращении.