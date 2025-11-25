Основательница Wildberries вступила в спор с банками по поводу конкуренции

Чистый доход пяти крупных российских банков, которые выступили за отмену персональных скидок на маркетплейсах, за первые девять месяцев 2025 года составил почти два трлн рублей. В то время как три банка, принадлежащих торговым интернет-площадкам, заработали 79 млрд рублей. Об этом заявила основательница онлайн-платформы Wildberries и председатель комитета по цифровым платформам «Деловой России» Татьяна Ким, которая опубликовала открытое письмо в адрес Центрального банка, правительства страны и Федерального Собрания. По ее подсчетам, ресурсов у маркетплейсов в 24 раза меньше, чем у коммерческих организаций.