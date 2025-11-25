Россияне стали реже оплачивать покупки с помощью биометрии: в чем причина

Россияне стали реже оплачивать покупки с помощью биометрии. Объем таких платежей впервые продемонстрировал снижение. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России, в третьем квартале он сократился на 15%, составив 37,9 млрд рублей и 49,1 млн операций.
Падение стало первым за всю историю наблюдений, которая ведётся с начала 2024 года. Ещё во втором квартале динамика была резко положительной: показатели росли почти в полтора раза, достигнув 44,7 млрд рублей и 58,1 млн операций.
Общее количество безналичных операций в стране продолжает увеличиваться. По информации регулятора, в третьем квартале оно выросло на 13%. При этом доля карточных платежей растёт медленнее, чем другие безналичные способы. Так, оплата картами выросла почти на 2% по сравнению со вторым кварталом, а с помощью QR-кодов — более чем на 11%.
По мнению экспертов, рынок биометрических платежей достиг фазы плато. Глава правления Ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров видит несколько причин для замедления. Он заявил, что основная из них — сохраняющееся нейтрально-отрицательное восприятие технологии.
Ещё одним сдерживающим фактором эксперт назвал отсутствие специализированных сервисов, где доступ был бы возможен исключительно по биометрии. Ведь все существующие платёжные решения имеют альтернативные способы входа.
Прежде в России запустили биометрию на кассах. Проект реализован в пилотном режиме в одной торговой сети.