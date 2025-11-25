Россияне стали реже оплачивать покупки с помощью биометрии: в чем причина

Общее количество безналичных операций в стране продолжает увеличиваться. По информации регулятора, в третьем квартале оно выросло на 13%. При этом доля карточных платежей растёт медленнее, чем другие безналичные способы. Так, оплата картами выросла почти на 2% по сравнению со вторым кварталом, а с помощью QR-кодов — более чем на 11%.