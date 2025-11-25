Глава ВАРПЭ: предпосылок роста цен на красную икру к Новому году нет

Он добавил, что цены рыбаков на красную икру зависят от ситуации на промысле тихоокеанских лососей. По словам Зверева, уже не первый год «смышленые продавцы и словоохотливые эксперты» «бьют тревогу» из-за высоких цен на первую икру, а затем «собирают богатый урожай из тревожных заголовков СМИ, убеждая российских потребителей купить икру заранее», потому что к Новому году икра якобы сильно дорожает. В действительности же розничные цены к середине декабря не увеличиваются, а в ряде случаев снижаются.