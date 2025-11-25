Глава ВАРПЭ: предпосылок роста цен на красную икру к Новому году нет

На российском рынке достаточно красно икры, и предпосылок для резкого скачка цен на нее к Новому году нет, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
По его словам, в этом году путина удачнее. Отпускные цены на красную икру продолжают снижаться. Зверев призвал не поддаваться на провокации и спекуляции и не искать в сомнительных тематических группах мессенджеров «дешевую красную икру», передает ТАСС.
Он добавил, что цены рыбаков на красную икру зависят от ситуации на промысле тихоокеанских лососей. По словам Зверева, уже не первый год «смышленые продавцы и словоохотливые эксперты» «бьют тревогу» из-за высоких цен на первую икру, а затем «собирают богатый урожай из тревожных заголовков СМИ, убеждая российских потребителей купить икру заранее», потому что к Новому году икра якобы сильно дорожает. В действительности же розничные цены к середине декабря не увеличиваются, а в ряде случаев снижаются.
По данным ВАРПЭ, в 2025 году объем добычи тихоокеанских лососей оказался более чем на 40% выше прошлогоднего антирекорда.
Ранее экономист Ольга Борисова рассказала, что икру к Новому году выгоднее покупать осенью.
Президент России Владимир Путин заявлял, что качественные рыба и морепродукты должны быть по доступным ценам во всех регионах страны.