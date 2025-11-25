Выяснилось, что совокупный дефицит региональных бюджетов превысил ₽169 млрд

Российские регионы завершили три квартала 2025 года с совокупным дефицитом 169,2 млрд рублей.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». Год назад за тот же период фиксировался крупный профицит, и суммарные потери превысили триллион рублей.
Как выяснилось, основной причиной обвала стало двукратное превышение темпов роста расходов над доходами. Доходная часть увеличилась на 6,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции, тогда как траты поднялись почти на 15%. В итоге дефицит сформировался у 56 субъектов федерации.
Наиболее заметный разрыв между доходами и расходами отмечен в Кемеровской области — минус 43,9 млрд рублей. Аналитики связывают ситуацию с кризисом в угольной отрасли. Далее следуют Иркутская область (минус 41,1 млрд), Тюменская (минус 33,8 млрд), Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирская область (обе — минус 33,5 млрд), а также Нижегородская область (минус 32,9 млрд). Наиболее серьёзная нагрузка фиксируется за Уралом.
Профицит по итогам периода сохранился лишь у нескольких регионов. Москва вышла в плюс на 269,4 млрд рублей, Санкт-Петербург — на 47,9 млрд, Татарстан — на 43,9 млрд.
По данным Минфина, общая сумма дефицита выглядит несколько ниже — 139 млрд рублей. Ведомство ожидает, что к концу года показатель может достигнуть 300 млрд. Эксперты не исключают, что реальный итог окажется выше прогнозов в два-два с половиной раза. Доходы регионов зависят от налога на прибыль, и возможная просадка значительно увеличит разрыв.
Рост обязательств связан с индексацией и повышением зарплат бюджетникам, расширением социальных выплат, а также расходами на национальные проекты и инвестиционные программы.
