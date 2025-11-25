Выяснилось, что совокупный дефицит региональных бюджетов превысил ₽169 млрд

По данным Минфина, общая сумма дефицита выглядит несколько ниже — 139 млрд рублей. Ведомство ожидает, что к концу года показатель может достигнуть 300 млрд. Эксперты не исключают, что реальный итог окажется выше прогнозов в два-два с половиной раза. Доходы регионов зависят от налога на прибыль, и возможная просадка значительно увеличит разрыв.