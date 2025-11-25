Размер будущих пенсий самарцев может вырасти

В России обсуждают разработку мер, которые стимулировали бы граждан дополнительно откладывать деньги на будущую пенсию, помимо обязательных взносов. Такая стратегия поможет увеличить размер будущей пенсии.
Сейчас в России растет продолжительность жизни, а вместе с этим — и число пенсионеров. А вот число людей трудоспособного возраста сокращается.
Чтобы уверенно чувствовать себя в будущем, россияне могут уже сейчас начать копить на будущую старость. Второй год в стране действует программа долгосрочных сбережений. Государство обеспечивает софинансирование взносов и налоговый вычет.
Ранее сообщалось, что самарцы направили 1,2 миллиардов рублей в программу долгосрочных сбережений.