Размер будущих пенсий самарцев может вырасти

Самарцам рассказали, как можно увеличить будущую пенсию.

Источник: Комсомольская правда

В России обсуждают разработку мер, которые стимулировали бы граждан дополнительно откладывать деньги на будущую пенсию, помимо обязательных взносов. Такая стратегия поможет увеличить размер будущей пенсии.

Сейчас в России растет продолжительность жизни, а вместе с этим — и число пенсионеров. А вот число людей трудоспособного возраста сокращается.

Чтобы уверенно чувствовать себя в будущем, россияне могут уже сейчас начать копить на будущую старость. Второй год в стране действует программа долгосрочных сбережений. Государство обеспечивает софинансирование взносов и налоговый вычет.

Ранее сообщалось, что самарцы направили 1,2 миллиардов рублей в программу долгосрочных сбережений.