Ямал выделил «Газпрому» участок под ЛЭП на 49 лет

Сервитут установлен в соответствии с ходатайством ООО «Газпром добыча Надым» от 31 октября 2025 года. Одновременно прекращено право аренды «Газпрома» на соответствующие земельные участки. После завершения эксплуатации объекта компания обязана привести земли в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Копии постановления направлены в Росреестр для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости.