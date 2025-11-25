Ричмонд
На красноярской набережной выставили на продажу ресторан на воде за 56 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске появился необычный лот для инвесторов и предпринимателей.

Источник: НИА Красноярск

На центральной набережной продают речной теплоход, который полностью готов к эксплуатации как ресторан или пространство для других бизнес-проектов.

Судно проектa 785 — пассажирский дизель-электроход чехословацкого производства, длиной около 80 метров, шириной 12,5 метров и высотой борта 2,5 метра. На борту семь просторных помещений, рассчитанных на 150−200 гостей, что позволяет организовать как масштабные банкеты, так и уютные зоны для посетителей, сообщает Gornovosti.ru.

Продавец оценивает плавучий ресторан в 56 миллионов рублей.