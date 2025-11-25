Силуанов обозначил задачи бюджетной политики России

Силуанов охарактеризовал бюджет РФ на три года как непростой.
Базовая задача бюджетной политики России заключается в том, чтобы создать условия для снижения ключевой ставки Центрального банка. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Наша базовая задача бюджетной политики — дать возможность Центральному банку снижать ключевую ставку», — сказал Силуанов в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Его слова передает РИА Новости. Силуанов также высказался о бюджете на следующие три года. Он охарактеризовал его как непростой, но сбалансированный. Министр отметил, что при формировании бюджета Минфин уделял особое внимание вопросу бюджетной сбалансированности.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение о том, что бюджет РФ на период с 2026 по 2028 год составлен грамотно и обеспечивает финансовую стабильность. Также председатель Совета Федерации подчеркнула, что правительственные бюджетные инициативы не содержат непродуманных или необоснованных положений. Она признала, что финансовая система требует периодической корректировки в связи с изменениями внешних и внутренних факторов, при этом изменения в налоговой системе внедряются обдуманно и последовательно.