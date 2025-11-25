Силуанов обозначил задачи бюджетной политики России

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение о том, что бюджет РФ на период с 2026 по 2028 год составлен грамотно и обеспечивает финансовую стабильность. Также председатель Совета Федерации подчеркнула, что правительственные бюджетные инициативы не содержат непродуманных или необоснованных положений. Она признала, что финансовая система требует периодической корректировки в связи с изменениями внешних и внутренних факторов, при этом изменения в налоговой системе внедряются обдуманно и последовательно.