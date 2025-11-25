Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В каких банках выгоднее обменять доллар, рубль и евро 25 ноября

В каком банке Ташкента выгодно обменять рубль, доллар и евро 25 ноября 2025 года узнайте в Kursiv Uzbekistan. Данные приведены на 12:02.

Источник: Курсив

Выгодные обменные курсы доллара.

Покупка: 11 970 сумов — Asakabank; Продажа: 11 995 сумов — Anorbank. Официальный курс ЦБ — 11 988,32 сума.

Где выгодно обменять рубли.

Покупка: 143 сума — Kapitalbank. Продажа: 153 сума — Infinbank, Octobank. Официальный курс рубля в Узбекистане — 152,02.

Обменный курс евро в коммерческих банках.

Покупка: 13 660 сумов — NBU; Покупка: 13 850 сумов — Asia Alliance Bank.

Курс по ЦБ — 13 822,53 сума.

Курс валют в банках — онлайн калькулятор.

USD EUR RUB.

Покупка банком: UZS Продажа банком: UZS обновлено:

Продать USD → получить UZS.

— UZS.

Купить USD за UZS.

— USD.

Спред: — UZS (≈ —%) :warning: аномалия: sell.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что SP впервые за семь лет повысило рейтинг Узбекистана.