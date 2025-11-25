В каких банках выгоднее обменять доллар, рубль и евро 25 ноября

Выгодные обменные курсы доллара.
Покупка: 11 970 сумов — Asakabank; Продажа: 11 995 сумов — Anorbank. Официальный курс ЦБ — 11 988,32 сума.
Где выгодно обменять рубли.
Покупка: 143 сума — Kapitalbank. Продажа: 153 сума — Infinbank, Octobank. Официальный курс рубля в Узбекистане — 152,02.
Обменный курс евро в коммерческих банках.
Покупка: 13 660 сумов — NBU; Покупка: 13 850 сумов — Asia Alliance Bank.
Курс по ЦБ — 13 822,53 сума.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что SP впервые за семь лет повысило рейтинг Узбекистана.