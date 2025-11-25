Стагнация и инфляция: глава Wildberries спрогнозировала последствия борьбы со скидками на маркетплейсах

Запрет скидок на маркетплейсах способен спровоцировать стагнацию российского бизнеса, ухудшить конкурентную среду и привести к росту инфляции. С таким предупреждением к Центральному банку, правительству и Федеральному Собранию обратилась основатель Wildberries и председатель комитета по цифровым платформам «Деловой России» Татьяна Ким.
Ее письмо, опубликованное в газете «Коммерсантъ», содержит жёсткую критику позиции финансовых организаций. По мнению Ким, истинной причиной их действий является желание снизить собственные расходы на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и устранить конкурентов.
«К чему это приведет? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды», — указала она.
Основатель Wildberries обратила внимание, что крупные банки обладают всеми возможностями, чтобы предлагать выгоду клиентам при покупках на торговых площадках, но пользуются этим лишь единицы. При этом, подчеркнула она, участники интернет-торговли не создают препятствий банкам для развития их программ лояльности на маркетплейсах.
Напомним, руководители пяти банков выступили с совместной инициативой об ограничении программ лояльности на маркетплейсах. Они настаивают на запрете для операторов платформ вкладывать средства в снижение цен для конечных покупателей.