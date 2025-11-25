Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стагнация и инфляция: глава Wildberries спрогнозировала последствия борьбы со скидками на маркетплейсах

Глава WB Ким предрекла разгон инфляции из-за запрета скидок на маркетплейсах.

Источник: Комсомольская правда

Запрет скидок на маркетплейсах способен спровоцировать стагнацию российского бизнеса, ухудшить конкурентную среду и привести к росту инфляции. С таким предупреждением к Центральному банку, правительству и Федеральному Собранию обратилась основатель Wildberries и председатель комитета по цифровым платформам «Деловой России» Татьяна Ким.

Ее письмо, опубликованное в газете «Коммерсантъ», содержит жёсткую критику позиции финансовых организаций. По мнению Ким, истинной причиной их действий является желание снизить собственные расходы на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и устранить конкурентов.

«К чему это приведет? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды», — указала она.

Основатель Wildberries обратила внимание, что крупные банки обладают всеми возможностями, чтобы предлагать выгоду клиентам при покупках на торговых площадках, но пользуются этим лишь единицы. При этом, подчеркнула она, участники интернет-торговли не создают препятствий банкам для развития их программ лояльности на маркетплейсах.

Напомним, руководители пяти банков выступили с совместной инициативой об ограничении программ лояльности на маркетплейсах. Они настаивают на запрете для операторов платформ вкладывать средства в снижение цен для конечных покупателей.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше