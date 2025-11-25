Стагнация и инфляция: глава Wildberries спрогнозировала последствия борьбы со скидками на маркетплейсах

Основатель Wildberries обратила внимание, что крупные банки обладают всеми возможностями, чтобы предлагать выгоду клиентам при покупках на торговых площадках, но пользуются этим лишь единицы. При этом, подчеркнула она, участники интернет-торговли не создают препятствий банкам для развития их программ лояльности на маркетплейсах.