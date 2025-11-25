Нацбанк Беларуси сказал, кому обязаны давать отсрочку по кредитам и микрозаймам

В Нацбанке сказали, кому в Беларуси обязаны давать отсрочку по кредитам и микрозаймам.
Условия отсрочек или рассрочек по кредитам или микрозаймам в Беларуси прописаны в законе о потребительском кредите и потребительском микрозайме (вступил в силу 22 ноября 2025-го. — Ред.). в документе есть перечень сложных жизненных ситуаций, когда банки обязаны давать белорусам отсрочку.
В перечне таких жизненных ситуаций, например, указаны: потеря работы, смерть мужа или жены, увеличение количества иждивенцев, признание кредитополучателя (заемщика) инвалидом и временная нетрудоспособность более 40 дней.
— Это те ситуации, которые застают людей врасплох и их невозможно предвидеть, — прокомментировала заместитель председателя правления Нацбанка Илона Ледницкая.
Для того, чтобы получить отсрочку, человеку нужно написать заявление в банк либо микрофинансовую организацию. Закон обязывает финучреждение предоставить отсрочку или рассрочку исполнения обязательства однократно и изменить сроки выплаты.
— Но это всего лишь отсрочка исполнения обязательств, а не прощение долга, — заметила представитель Нацбанка.
При этом отсрочку по кредиту в Беларуси могут предоставить на три или более месяцев. После однократной обязательной отсрочки, которую банк должен дать по закону, каждая ситуация в финучреждении рассматривается индивидуально.
Кстати, белорусский адвокат сказала, когда жена должна платить кредит за мужа.
Тем временем депутат сказала, что затронет всех белорусов из-за важных изменений в работе нотариусов Беларуси уже с 1 января 2026 года.