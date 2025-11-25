Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Беларуси сказал, кому обязаны давать отсрочку по кредитам и микрозаймам

Нацбанк сообщил, кто получит отсрочку по кредитам и микрозаймам в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Нацбанке сказали, кому в Беларуси обязаны давать отсрочку по кредитам и микрозаймам.

Условия отсрочек или рассрочек по кредитам или микрозаймам в Беларуси прописаны в законе о потребительском кредите и потребительском микрозайме (вступил в силу 22 ноября 2025-го. — Ред.). в документе есть перечень сложных жизненных ситуаций, когда банки обязаны давать белорусам отсрочку.

В перечне таких жизненных ситуаций, например, указаны: потеря работы, смерть мужа или жены, увеличение количества иждивенцев, признание кредитополучателя (заемщика) инвалидом и временная нетрудоспособность более 40 дней.

— Это те ситуации, которые застают людей врасплох и их невозможно предвидеть, — прокомментировала заместитель председателя правления Нацбанка Илона Ледницкая.

Для того, чтобы получить отсрочку, человеку нужно написать заявление в банк либо микрофинансовую организацию. Закон обязывает финучреждение предоставить отсрочку или рассрочку исполнения обязательства однократно и изменить сроки выплаты.

— Но это всего лишь отсрочка исполнения обязательств, а не прощение долга, — заметила представитель Нацбанка.

При этом отсрочку по кредиту в Беларуси могут предоставить на три или более месяцев. После однократной обязательной отсрочки, которую банк должен дать по закону, каждая ситуация в финучреждении рассматривается индивидуально.

Кстати, белорусский адвокат сказала, когда жена должна платить кредит за мужа.

Тем временем депутат сказала, что затронет всех белорусов из-за важных изменений в работе нотариусов Беларуси уже с 1 января 2026 года.