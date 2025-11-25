Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для проживающих в неприватизированных квартирах красноярцев изменят тарифы

В Красноярске приняли новые тарифы на содержание неприватизированных квартир и комнат в общежитиях.

Источник: Аргументы и факты

Об этом пишут Gornovosti со ссылкой на экспертов.

В Красноярске остаются неприватизированными примерно два процента жилой недвижимости, где проживают десятки тысяч человек. Для них изменили тарифы.

«Данный тариф — это размер платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, по которому жители многоэтажек рассчитываются за услуги управляющих организаций», — отмечает издание.

Решение горсовета должно нивелировать разницу в тарифах для собственников и нанимателей. Согласно решению, увеличивается размер платы за содержание жилья в обычных многоэтажках в среднем в полтора раза, в общежитиях — в 3,5−4 раза. К примеру, если за комнату 12 кв. метров наниматель сейчас платит 211 рублей в месяц, то по новому тарифу будет платить 898 рублей. А для нанимателей двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. метра содержание увеличится с 933 до 1437 рублей в месяц.

При этом тариф для нанимателей не может быть больше того, что утвердили собственники. К примеру, если в доме наниматели платят сейчас 17,28 рубля, собственники — 19,5 рублей за квадратный метр, то по новым тарифам наниматели заплатят вместо 26,62 рубля не более 18,5 рублей за квадратный метр.

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2026 года. В тарифы входят обслуживание лифтов, дезинфекция, работа аварийной службы.

Управляющие компании проводят встречи с собственниками, пытаясь убедить их повысить плату.

Ранее в Красноярске ввели в эксплуатацию проблемную многоэтажку, которую начали строить еще в 2007 году. Ее застройщик обанкротился.