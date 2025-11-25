Для проживающих в неприватизированных квартирах красноярцев изменят тарифы

Решение горсовета должно нивелировать разницу в тарифах для собственников и нанимателей. Согласно решению, увеличивается размер платы за содержание жилья в обычных многоэтажках в среднем в полтора раза, в общежитиях — в 3,5−4 раза. К примеру, если за комнату 12 кв. метров наниматель сейчас платит 211 рублей в месяц, то по новому тарифу будет платить 898 рублей. А для нанимателей двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. метра содержание увеличится с 933 до 1437 рублей в месяц.