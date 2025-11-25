Для проживающих в неприватизированных квартирах красноярцев изменят тарифы

Об этом пишут Gornovosti со ссылкой на экспертов.
В Красноярске остаются неприватизированными примерно два процента жилой недвижимости, где проживают десятки тысяч человек. Для них изменили тарифы.
«Данный тариф — это размер платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, по которому жители многоэтажек рассчитываются за услуги управляющих организаций», — отмечает издание.
Решение горсовета должно нивелировать разницу в тарифах для собственников и нанимателей. Согласно решению, увеличивается размер платы за содержание жилья в обычных многоэтажках в среднем в полтора раза, в общежитиях — в 3,5−4 раза. К примеру, если за комнату 12 кв. метров наниматель сейчас платит 211 рублей в месяц, то по новому тарифу будет платить 898 рублей. А для нанимателей двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. метра содержание увеличится с 933 до 1437 рублей в месяц.
При этом тариф для нанимателей не может быть больше того, что утвердили собственники. К примеру, если в доме наниматели платят сейчас 17,28 рубля, собственники — 19,5 рублей за квадратный метр, то по новым тарифам наниматели заплатят вместо 26,62 рубля не более 18,5 рублей за квадратный метр.
Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2026 года. В тарифы входят обслуживание лифтов, дезинфекция, работа аварийной службы.
Управляющие компании проводят встречи с собственниками, пытаясь убедить их повысить плату.
Ранее в Красноярске ввели в эксплуатацию проблемную многоэтажку, которую начали строить еще в 2007 году. Ее застройщик обанкротился.