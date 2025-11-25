Железногорский бизнесмен недоплатил 88 миллионов рублей налогов и пойдет под суд

В налоговую декларацию и книги покупок мужчина вносил заведомо ложные сведения о суммах НДС, подлежащих вычету, а также суммах налога на прибыль организаций, подлежащих уменьшению. С полученных доходов не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организаций в общей сумме более 88 миллионов рублей.