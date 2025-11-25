Ричмонд
Железногорский бизнесмен недоплатил 88 миллионов рублей налогов и пойдет под суд

Следователи следственного отдела по ЗАТО Железногорск Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой фирмы по производству пластмассовых изделий.

Источник: РИА "Новости"

Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По информации правоохранителей, с 2019 по 2021 года обвиняемый уклонялся от уплаты налогов.

В налоговую декларацию и книги покупок мужчина вносил заведомо ложные сведения о суммах НДС, подлежащих вычету, а также суммах налога на прибыль организаций, подлежащих уменьшению. С полученных доходов не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организаций в общей сумме более 88 миллионов рублей.

Уставной капитал, имущество компании и автомобиль бизнесмена арестованы, общая сумма составила более 150 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.