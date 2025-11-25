Воронежская область стала лидером по росту кредитной просрочки в Черноземье

Объём просроченной задолженности по розничным кредитам вырос в Воронежской области по итогам девяти месяцев 2025 года. При этом регион является лидером в Черноземье по темпам роста долгов. Об этом сообщает «РБК Черноземье».
К началу сентября жители региона задолжали 20,2 млрд рублей банковским организациям, продемонстрировав рост на 23,2% с начала года. Доля Воронежской области в общем кредитном портфеле Черноземья составляет 12,53%.
Эксперты связывают сложившуюся ситуацию со снижением платёжеспособности населения, которое связано с высокими процентными ставками и растущей долговой нагрузкой.
Рост просроченных розничных кредитов (без учёта ипотеки) наблюдается по всей стране. Так, совокупная задолженность в банковских учреждениях составила 1,46 трлн рублей. Этот показатель вырос на 25,3% с начала года, что заметно превышает аналогичный показатель за весь 2024 год, когда рост составлял 10,3%.