Воронежская область стала лидером по росту кредитной просрочки в Черноземье

Рост просроченных розничных кредитов (без учёта ипотеки) наблюдается по всей стране. Так, совокупная задолженность в банковских учреждениях составила 1,46 трлн рублей. Этот показатель вырос на 25,3% с начала года, что заметно превышает аналогичный показатель за весь 2024 год, когда рост составлял 10,3%.