«Беларусбанк» сообщил о новых правилах снятия наличных

«Беларусбанк» сказал белорусам про новые правила снятия наличных с карт с 24 ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларусбанке с 24 ноября начали действовать новые правила снятия наличных, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Новые условия снятия наличных с карт «Беларусбанка» призваны защитить белорусов от действий мошенников.

Главное изменение связано с бесконтактным снятием денег в банкоматах. В частности, вводятся суточные лимиты: не более 600 белорусских рублей для владельцев карт «Бархат» и до 1000 белрублей для держателей всех других карт банка.

Лимиты затронут операции, которые совершаются: бесконтактным способом (в частности, через NFC смартфоном или часами), при использовании цифровых токенов (с подключением карты к сервисам Apple Pay, Google Pay и т.п.), а также в банкоматах любых банков на территории Беларуси.

При этом за границей подобные операции с бесконтактных устройств и через мобильные приложения будут полностью под запретом.

В случаях, когда действительному держателю карты будет недостаточно суммы установленного лимита, то для его отмены нужно будет обратиться в банк. Владельцам карт «Бархат» нужно подать письменное заявление. А владельцам других карт или обратиться лично в банк, или позвонить на короткий номер 147.

