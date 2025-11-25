«Беларусбанк» сообщил о новых правилах снятия наличных

В Беларусбанке с 24 ноября начали действовать новые правила снятия наличных, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Новые условия снятия наличных с карт «Беларусбанка» призваны защитить белорусов от действий мошенников.
Главное изменение связано с бесконтактным снятием денег в банкоматах. В частности, вводятся суточные лимиты: не более 600 белорусских рублей для владельцев карт «Бархат» и до 1000 белрублей для держателей всех других карт банка.
При этом за границей подобные операции с бесконтактных устройств и через мобильные приложения будут полностью под запретом.
В случаях, когда действительному держателю карты будет недостаточно суммы установленного лимита, то для его отмены нужно будет обратиться в банк. Владельцам карт «Бархат» нужно подать письменное заявление. А владельцам других карт или обратиться лично в банк, или позвонить на короткий номер 147.
