«Беларусбанк» сообщил о новых правилах снятия наличных

В случаях, когда действительному держателю карты будет недостаточно суммы установленного лимита, то для его отмены нужно будет обратиться в банк. Владельцам карт «Бархат» нужно подать письменное заявление. А владельцам других карт или обратиться лично в банк, или позвонить на короткий номер 147.