Белстат: средняя зарплата в октябре составила 2758,6 рубля

В сфере «профессиональная, научная и техническая деятельность» средняя заработная плата в августе была на уровне 3390,9 рубля, у промышленников — 2912,2 рубля, у транспортников — 2694,1 рубля, в сфере здравоохранения и социальных услуг — 2141,1 рубля, а в образовании — 1867,6 рубля.