Белстат: средняя зарплата в октябре составила 2758,6 рубля

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в октябре составила 2758,6 рубля, сообщил Национальный статистический комитет.

Источник: Sputnik.by

В сентябре этот показатель составлял 2746,4 рубля. Таким образом, за последний месяц она стала больше на 12,2 рубля.

Традиционно больше всех получают жители столицы — в октябре было 3653,5 рубля. В региональном разрезе ситуация выглядит следующим образом:

Минская область — 2800,2 рубля,

Гродненская область — 2468,7 рубля,

Гомельская область — 2444,9 рубля,

Брестская область — 2470,2 рубля,

Витебская область — 2286,1 рубля,

Могилевская область — 2315,6 рубля.

Большие зарплаты по-прежнему у работников информации и связи — в октябре они в среднем зарабатывали 5960 рублей. У представителей финансовой и страховой деятельности августовская зарплата составила 3992,2 рубля в среднем, а у строителей — 3677 рублей.

В сфере «профессиональная, научная и техническая деятельность» средняя заработная плата в августе была на уровне 3390,9 рубля, у промышленников — 2912,2 рубля, у транспортников — 2694,1 рубля, в сфере здравоохранения и социальных услуг — 2141,1 рубля, а в образовании — 1867,6 рубля.