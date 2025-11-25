Казахстанцы стали реже покупать доллары — продажи упали до минимума 2018 года

Объем нетто-продаж за сентябрь составил 107,2 млрд тенге, что на 23% ниже прошлого месяца и на 37% меньше, чем в сентябре 2024 года.
В Восточно-Казахстанской и Алматинской областях население активно продавало доллары — нетто-продажи в этих регионах отрицательные: минус 2,9 млрд и минус 909 млн тенге соотвественно. Это значит, что обменные пункты в этих областях купили больше долларов у населения, чем продали.
Во всех остальных регионах чистые продажи положительные. Следовательно, там обменные пункты продали больше долларов населению, чем купили.
Больше всего доллары в январе-сентябре население покупало в Алматы и Шымкенте — 327,5 млрд и 237,9 млрд тенге. Несмотря на это, в прошлом году показатели покупок были выше: на 8,8% и 30,8% соответственно. Также немалые объемы пришлись на следующие регионы:
Мангистауская область — 86,6 млрд тенге; Атырауская область — 63,4 млрд тенге; Астана — 75 млрд тенге.
Накануне, 24 ноября, торги долларами на Казахстанской фондовой бирже закрылись на отметке 519,55 тенге. Официальный обменный курс доллара в среднем за октябрь составил 539,9 тенге — лишь на 0,2% ниже, чем за сентябрь.
Ранее «Курсив» писал, что тенге может продолжить укрепляться к доллару. Поддержку ему оказывает налоговая неделя и конвертация валютной выручки компаниями квазигоссектора.
Глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, какие глобальные факторы оказывают сейчас поддержку тенге и произойдет ли после этого резкое падение нацвалюты.
Эксперты, опрошенные «Курсивом», считают, что текущее укрепление тенге связано с выпуском Казахстаном евробондов на $1,5 млрд. Часть этих средств могла быть конвертирована на рынке, что увеличило предложение долларов.