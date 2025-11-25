Ричмонд
Россия хотела бы перенять опыт Беларуси в молочном животноводстве

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Лидером по молочному животноводству в ЕАЭС является Беларусь, заявила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Опыт есть у республики. Уже все стадо генотипировано, есть хороший индекс племенной ценности… Поэтому, конечно, для нас, для России, это очень полезный опыт, и мы хотели бы его перенимать», — сказала министр.

Кроме того, она поблагодарила белорусскую сторону за организацию шестого заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС, которое проходит во вторник в Минске. Одна из главных тем встречи — развитие агропромышленного комплекса в пяти странах Союза.

«Это одно из важнейших направлений обеспечения внутренней продовольственной безопасности», — подчеркнула Лут.

По ее словам, в последние годы страны ЕАЭС поддерживают друг друга в периоды, когда у отдельных государств-членов есть перекосы по объемам производства определенных видов продукции или по ценовой ситуации.

Кроме того, по ее мнению, одно из ключевых направлений взаимодействия — научно-техническое сотрудничество в разных отраслях АПК. Например, в растениеводстве — это разработка новых сортов и гибридов.