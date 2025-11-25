Аналитики снизили прогноз по инфляции в Казахстане

Фактические данные показывают, что борьба регулятора с ростом цен дает результат. В годовом выражении инфляция в октябре составила 12,6% — на 0,3 процентных пункта ниже сентябрьского значения. Замедление фиксируется как по базовой, так и по сезонно очищенной инфляции. На фоне этого AERC снизил свой прогноз на конец 2025 года до 12,32% и ожидает, что к январю 2026 года годовая инфляция опустится до 11,55%. Тем не менее потребительская инфляция остается на повышенном уровне, где основной вклад в рост цен по-прежнему вносят продовольственные товары, в то время как вклад платных услуг заметно сократился.