В текущем году крымские самозанятые заплатили 3,1 млрд рублей налогов

Так, например, в Евпатории предприятие, занимающееся установкой сигнализации, привлекло к работе четырех самозанятых на постоянной основе. Благодаря дистанционной контрольно-аналитической работе удалось выявить это нарушения. В результате предприятие скорректировало свои налоговые обязательства на 1,2 млн рублей по НДФЛ и на 1,34 млн рублей по страховым взносам.