В текущем году крымские самозанятые заплатили 3,1 млрд рублей налогов

Количество самозанятых в Крыму достигло 180 тысяч человек, рост с начала года составил более 20 тысяч. Сумма начисленного налога на профессиональный доход в 2025 году достигла 3,1 млрд рублей.
Среди наиболее прибыльных видов деятельности выделяются: перевозка пассажиров, грузоперевозки, предоставление услуг водителей, маникюр, педикюр и парикмахерские услуги.
Спецрежим для самозанятых имеет свои плюсы, среди которых простая регистрация через телефон, отсутствие необходимости в отчетности и низкие налоги. Однако, участились случаи незаконного занижения налогов, когда работодатели заставляют оформлять самозанятость вместо официального трудоустройства.
Так, например, в Евпатории предприятие, занимающееся установкой сигнализации, привлекло к работе четырех самозанятых на постоянной основе. Благодаря дистанционной контрольно-аналитической работе удалось выявить это нарушения. В результате предприятие скорректировало свои налоговые обязательства на 1,2 млн рублей по НДФЛ и на 1,34 млн рублей по страховым взносам.
Налоговые органы отмечают, что «серые» схемы легко распознать, и они активно работают над выявлением налогоплательщиков, которые находятся в зоне риска. За первые 9 месяцев 2025 года удалось привлечь 13 налогоплательщиков к дополнительным обязательствам на общую сумму 11 миллионов рублей.