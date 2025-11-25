Суд принял решение по жалобе омской ТГК-11 на обязание построить водоотвод

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу омского АО «ТГК-11» на решение Центрального районного суда Омска, а также определение Омского облсуда об обязании АО «ТГК-11» организовать и провести мероприятия по откачиванию поверхностных вод с затопленных и подтопленных территорий в районе золоотвала ТЭЦ-5, а также выполнить строительство системы отвода паводковых вод в объеме не менее 2,82 миллиона кубометров, сообщает во вторник, 25 ноября 2025 года, пресс-служба.
«В ходе судебных разбирательств подтверждены факты неисполнения АО “ТГК-11” проектных решений в части организации отвода паводковых вод, сбора поверхностного стока, что повлекло затопление прилегающей к золоотвалу территории», — указано в официальном сообщении.
Отмечается, что суд согласился с предыдущими судебными решениями, оставив их в силе.
Также заявлено, что ТГК-11 уже приступило к мероприятиям, направленным на строительство системы отвода паводковых вод в районе золоотвала ТЭЦ-5.
Напомним, затопление земель доставило немало проблем владельцам дач в Осташково.
На подтопления участков они стали жаловаться еще весной 2024 года. Проблему связывали с близлежащим золоотвалом ТГК-11. Весной 2025 года ситуация обострилась.
В итоге в апреле 2025 года суд обязал омскую ТГК-11 откачать воду у золоотвала и построить систему отвода.
Вместе с тем владельцы дач в Осташково попытались сами выяснить, откуда бежит вода, заявив, что на лодке добрались до порыва на «таинственном водоводе».
В мае было принято решение о создании водоотводных канав, сбросе накопившейся воды и ее откачке в котлован.