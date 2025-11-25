Суд принял решение по жалобе омской ТГК-11 на обязание построить водоотвод

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу омского АО «ТГК-11» на решение Центрального районного суда Омска, а также определение Омского облсуда об обязании АО «ТГК-11» организовать и провести мероприятия по откачиванию поверхностных вод с затопленных и подтопленных территорий в районе золоотвала ТЭЦ-5, а также выполнить строительство системы отвода паводковых вод в объеме не менее 2,82 миллиона кубометров, сообщает во вторник, 25 ноября 2025 года, пресс-служба.