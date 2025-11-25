Ричмонд
Названы предварительные сроки начала строительства Южного обхода Уфы

Строительство первого этапа Южного обхода Уфы, а также строительство новых мостов — в створе улиц Интернациональной и Революционной планируется начать с 2030 года, сообщила на оперативном совещании правительства министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Сейчас совместно с минтрансом России идет работа над определением источника финансирования.

«Предварительно начало реализации проектов — с 2030 года», — уточнила Любовь Минакова, комментируя итоги Транспортной недели-2025 в Москве.

Как рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров, на транспортном форуме с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным «обсудили перспективы наших больших проектов».

«Видим полную поддержку со стороны федерального центра, спасибо большое», — отметил он.

Напомним, правительство Башкирии видит дополнительный резерв в расширении практики применения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). На сегодняшний день ГЧП-портфель региона состоит из 62 проектов с общим объемом инвестиций 102 млрд рублей.

Портфель прорабатываемых проектов включает 6 новых объектов на общую сумму более 172 млрд рублей. Среди них — создание двух мостовых переходов через реку Белую в створе улицы Революционной и в створе Интернациональной. Кроме того, в проработке находится проект по реконструкции моста в створе улицы Округ Галле через Белую в Уфе, сообщал Башинформ.