Названы предварительные сроки начала строительства Южного обхода Уфы

Портфель прорабатываемых проектов включает 6 новых объектов на общую сумму более 172 млрд рублей. Среди них — создание двух мостовых переходов через реку Белую в створе улицы Революционной и в створе Интернациональной. Кроме того, в проработке находится проект по реконструкции моста в створе улицы Округ Галле через Белую в Уфе, сообщал Башинформ.