В Волгоградской области жители 18 аварийных домов скоро получат новые квартиры

Новый этап рассчитан до конца 2027 года. За это время в регионе планируется расселить почти 4,5 тысячи человек из помещений общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. Работа ведется в рамках системного повышения качества жизни и комплексного развития территорий, инициированного губернатором Андреем Бочаровым при поддержке федерального центра.