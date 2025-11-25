В Волгоградской области жители 18 аварийных домов скоро получат новые квартиры

В Волгоградской области началась реализация новой программы по переселению граждан из аварийного жилья. Первыми участниками стали жители 18 домов в Волгограде и Калаче-на-Дону, которые получат новые квартиры до конца 2025 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
По информации областного комитета строительства, уже проведены аукционы по закупке жилья в нескольких районах Волгограда и в Калаче-на-Дону. Переезд в новые благоустроенные квартиры запланирован на следующий год.
Кроме предоставления жилья, программа предусматривает и денежные компенсации. Такие выплаты уже направлены жителям аварийных домов в Жирновске и Суровикино, а в декабре их получат в Михайловке.
Новый этап рассчитан до конца 2027 года. За это время в регионе планируется расселить почти 4,5 тысячи человек из помещений общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. Работа ведется в рамках системного повышения качества жизни и комплексного развития территорий, инициированного губернатором Андреем Бочаровым при поддержке федерального центра.