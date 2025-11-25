В мэрии сообщили, что водители «Калининград-ГорТранса» получают 120 тысяч рублей

«Калининград-ГорТрансу» действительно удалось переломить ситуацию с оттоком водителей, и произошло это в том числе за счёт повышения зарплат водителям. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.