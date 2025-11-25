За полмиллиарда рублей продают элеваторный комплекс под Воронежем

Элеваторный комплекс, расположенный на участке в семь гектаров в поселке Перелешинском Панинского района, продают за 550 миллионов рублей. Информация об этом размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.
На участке площадью семь гектаров размещены элеватор (вмещает 60 тысяч тонн зерна), линия по переработке подсолнечника (производительность от 80 до 170 тонн в сутки) и зерносушилка (обрабатывает 60 тонн в час).
Также в лот входит 770-метровый железнодорожный путь с весами и средствами для загрузки вагонов, газовая котельная. 24-метровые автомобильные весы, машины для сортировки зерновых и две лаборатории.