TVP: Польша провела испытания собственной суборбитальной ракеты

По словам Томчика, ракета завершила «безопасный и стабильный» испытательный полет, достигнув высоты 65 километров над полигоном в Устке на севере Польши. Он подчеркнул, что в ходе испытания были достигнуты все намеченные цели, включая правильное отделение ступеней, наведение ракеты в заданную точку пространства и полет по запланированной траектории, говорится в статье.