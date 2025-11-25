Ричмонд
TVP: Польша провела испытания собственной суборбитальной ракеты

Заместитель министра обороны Цезари Томчик в понедельник объявил, что Польша успешно запустила трехступенчатую суборбитальную ракету, сообщает польский канал TVP World.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: @CTomczyk
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам Томчика, ракета завершила «безопасный и стабильный» испытательный полет, достигнув высоты 65 километров над полигоном в Устке на севере Польши. Он подчеркнул, что в ходе испытания были достигнуты все намеченные цели, включая правильное отделение ступеней, наведение ракеты в заданную точку пространства и полет по запланированной траектории, говорится в статье.

По данным издания, это было заключительное испытание в рамках разработки Польшей трехступенчатой системы запуска после одно- и двухступенчатых испытаний, проведенных ранее в 2025 году.

Проект был инициирован предыдущим польским правительством в 2020 году. Его цель — разработка ракеты, способной поднимать 40-килограммовую полезную нагрузку на высоту более 100 километров.

Как поясняет TVP, первоначально ракета будет использоваться для доставки полезных исследовательских грузов в космос, но в будущем ее можно будет адаптировать для разработки зенитных и тактических ракет.

«Это трехступенчатая ракета… с твердотопливными двигателями, преимущества которых в первую очередь связаны с военным применением», — подтвердил Михал Пакош, руководитель отдела ракетных технологий в Научно-исследовательском институте авиации имени Лукашевича.