TVP: Польша провела испытания собственной суборбитальной ракеты

По словам Томчика, ракета завершила «безопасный и стабильный» испытательный полет, достигнув высоты 65 километров над полигоном в Устке на севере Польши. Он подчеркнул, что в ходе испытания были достигнуты все намеченные цели, включая правильное отделение ступеней, наведение ракеты в заданную точку пространства и полет по запланированной траектории, говорится в статье.
По данным издания, это было заключительное испытание в рамках разработки Польшей трехступенчатой системы запуска после одно- и двухступенчатых испытаний, проведенных ранее в 2025 году.
Проект был инициирован предыдущим польским правительством в 2020 году. Его цель — разработка ракеты, способной поднимать 40-килограммовую полезную нагрузку на высоту более 100 километров.
«Это трехступенчатая ракета… с твердотопливными двигателями, преимущества которых в первую очередь связаны с военным применением», — подтвердил Михал Пакош, руководитель отдела ракетных технологий в Научно-исследовательском институте авиации имени Лукашевича.