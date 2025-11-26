«Программа была беспрецедентной»: в какие дороги Татарстан вложил более 82 млрд рублей

«Вместе с тем мы видим высокую потребность в ремонте дорог у жителей поселков, поэтому поселковые дороги были включены и в другие программы дорожных работ. В общей сложности удалось отремонтировать 102 улицы на сумму 3 млрд рублей, там износ дорожного покрытия составлял более 90% или же оно отсутствовало полностью. Надеемся на продолжение реализации этой программы, потому что она востребована», — заключил руководитель исполкома.