Mazda возобновила продажи в России на новой онлайн-площадке

О возобновлении продаж машин с гарантией российское представительство Mazda объявляло еще в мае 2025 года, а в начале лета стало известно, что компания планирует централизованно импортировать в Россию кроссоверы CX-5 и CX-50 с китайского завода. Решение о расширении списка моделей планировалось принять по результатам продаж первой партии, а в качестве первоочередных кандидатов на централизованный ввоз в Россию рассматривались кроссоверы CX-9 и CX-90. Тогда же экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подчеркивал, что эти поставки проходят по инициативе российской управленческой команды Mazda.