СВО
Правительство России утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги

Сайт официального публикования правовых актов разместил распоряжение правительства России, в соответствии с которым устанавливаются индексы изменения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами.

Средний индекс с 1 января 2026 года составит 1,7, с 1 октября будет зависеть от субъекта федерации.

Также постановлением предусмотрено предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям.

Читайте материал «Правительство актуализирует Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ».

