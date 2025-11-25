Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новостройки заметно подорожали в Перми

В Перми выросла средняя стоимость проданного нового жилья. Данными за октябрь 2025 года поделился «Пульс продаж новостроек».

Средняя цена увеличилась больше, чем на 15%

В Перми выросла средняя стоимость проданного нового жилья. Данными за октябрь 2025 года поделился «Пульс продаж новостроек».

Показатель увеличился на 15,2% год к году. Так, стоимость квадратного метра в текущем году составляет 160,8 тысяч рублей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса.

Среди всех российских городов-миллионников Пермь заняла второе место в списке по удорожанию новостроек. Выше этот показатель только в Челябинской области (+16,8% год к году).

Ранее URA.RU рассказывало, сколько пермяки переплачивают за покупку новостроек в ипотеку. Переплата превышает стоимость жилья в три раза.