Россиянам напомнили о нескольких индексациях пенсий в новом году: первая пройдет уже 1 января

В 2026 году пенсии будут проиндексированы несколько раз. Подобный прогноз представила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова, пишет «Подмосковье сегодня».
Власти изменили первоначальный план по индексации пенсий, перенеся ее с февраля на 1 января. Проданова напомнила, что бюджет СФР с повышением выплат на 7,6% уже получил одобрение депутатов.
В декабре многие пенсионеры получат сразу две выплаты. Это пенсия за декабрь и проиндексированная сумма за январь. Индексация коснется и работающих, и неработающих пенсионеров. Вторая индексация назначена на 1 апреля следующего года. Она затронет только социальные пенсии, повысив их на 6,8%.
С 2026 года также изменится возраст выхода на социальную пенсию: для женщин он составит 64 года, для мужчин — 69 лет. Стоимость пенсионного коэффициента повысится до 156,76 рубля.
Как ранее писал KP.RU, некоторые пожилые граждане РФ получат повышенные пенсии уже в декабре 2025 года.