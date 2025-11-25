Россиянам напомнили о нескольких индексациях пенсий в новом году: первая пройдет уже 1 января

В декабре многие пенсионеры получат сразу две выплаты. Это пенсия за декабрь и проиндексированная сумма за январь. Индексация коснется и работающих, и неработающих пенсионеров. Вторая индексация назначена на 1 апреля следующего года. Она затронет только социальные пенсии, повысив их на 6,8%.